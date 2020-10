Costa anuncia confinamento parcial em 121 concelhos e avisa: "Novembro vai ser muito duro"

As regras entram em vigor no próximo dia 4 de novembro , "dando assim algum tempo para que todos se organizem". ( Clique aqui para consultar a lista dos 121 concelhos abrangidos pelas regras )

"Sendo 121 concelhos, abrange contudo 70% da população residente [no país], é uma medida de larguíssimo alcance que nos envolve, necessariamente, a todos", destacou o chefe do Governo. Questionado sobre se será decretado novo estado de emergência , Costa disse que irá abordar o assunto com o Presidente da República, numa audiência ainda por agendar.

A resolução do Conselho de Ministros determina ainda um limite máximo de seis pessoas em cada grupo em restaurantes para todo o território nacional, exceto se pertencerem ao mesmo agregado familiar.

No restante território nacional continental continua a aplicar-se o regime da situação de calamidade que se encontrava definido.

Outras medidas anunciadas

Em conferência de imprensa após o Conselho de Ministros extraordinário deste sábado, António Costa começou por anunciar a contratação de enfermeiros reformados para rastrear contactos de risco à medida que vão sendo confirmadas infeções por Covid-19 em Portugal, bem como um reforço das unidades de cuidados intensivos com mais 202 camas e 350 enfermeiros.

A Linha SNS 24, adiantou, vai poder passar declaração para isolamento profilático após contacto com infetados, para aliviar a sobrecarga sobre o Sistema Nacional de Saúde (SNS) nesta segunda fase da pandemia mas sem "afundar a economia" portuguesa.

"É fundamental manter as escolas e os serviços a funcionar com todas as regras de segurança. É fundamental que evitemos todos os eventos que não sejam estritamente indispensáveis e que não deixemos de ir ao comércio, à restauração e às atividades culturais em toda a segurança, de acordo com as normas e a segurança."

O chefe do Governo diz compreender que as pessoas estejam cansadas da pandemia, mas sublinha que "não temos o direito de dizer que estamos cansados", lembrando que os comportamentos de risco dos portugueses têm impacto real na evolução da Covid-19 e nas vidas dos profissionais de saúde.

"Se nós estamos cansados, imaginem o cansaço em que eles estão. Não temos direito de dizer que estamos cansados."

Com o número de infeções por Covid-19 a subir em Portugal nas últimas semanas, o Governo reuniu-se, este sábado, em Conselho de Ministros extraordinário para delinear novas medidas para controlar a pandemia.

Apenas o PS e o PSD dizem estar atualmente disponíveis para aprovar um novo confinamento, semelhante àquele que aconteceu entre março e abril.

O encontro começou às 10h da manhã e terminou pelas 18h. António Costa começou a falar ao país já perto das 19h.

Portugal registou, este sábado, mais 4.007 infeções pelo novo coronavírus e 39 mortes de doentes com Covid-19. É o segundo dia com mais óbitos desde a chegada da pandemia a Portugal, em março.

(artigo corrigido às 20h10; o artigo original indicava que as medidas só entrariam em vigor a 4 de dezembro. Pelo erro as nossas desculpas)