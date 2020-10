Covid-19. Portugal passa os 80 mil recuperados, mas é o segundo dia com mais mortes

Portugal regista mais 4.007 infeções pelo novo coronavírus e 39 mortes de doentes com Covid-19. É o segundo dia com mais óbitos desde o início da pandemia e o terceiro com mais novos casos depois dos últimos dois dias.

O número de recuperados também está a subir, situando-se agora nos 80.280, mais 2.831 do que na sexta-feira.

Mas há mais pessoas internadas. Nas últimas 24 horas, foram mais 45, elevando o total para 1.972. Destas, 286 estão nos cuidados intensivos (mais 11).



A maioria das novas infeções ocorreu na região Norte (47,4% - ou seja, mais 1.900), seguida da de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), com 35% (ou seja, mais 1.406).

Foi também no Norte que ocorreu a maior parte dos óbitos: 23. A região LVT registou 12 mortes, o Centro duas e Alentejo e Algarve uma. Nas ilhas não houve óbitos associados à Covid-19.