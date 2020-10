Costa vai discutir com Marcelo novo estado de emergência

Conheça as novas medidas de combate à Covid-19:

António Costa solicitou uma audiência com Marcelo Rebelo de Sousa para discutir a possibilidade de vir a declarar Estado de Emergência nos 121 concelhos que, a partir de 4 de novembro, terão de cumprir um novo conjunto de restrições sociais e laborais.

O encontro terá lugar na próxima segunda-feira, às 10h30, no Palácio de Belém, uma informação já confirmada pela Renascença. Durante a tarde, o primeiro-ministro terá reuniões com os líderes dos partidos com assento parlamentar.

O objetivo da audiência com Marcelo é “transmitir o que o Conselho de Ministros entendeu sobre a aplicação eventual de um estado de emergência aplicável ao conjunto destes 121 concelhos, ou dos concelhos que venham a ser abrangidos, caso venham a cumprir o critério de 240 novos infetados por 100 mil habitantes”, disse o primeiro-ministro na conferência de imprensa, após o conselho de ministros extraordinário deste sábado.