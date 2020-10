PSP e GNR avisam: "​A ordem é para ficar em casa" já a partir de sexta-feira

Em conferência conjunta com a PSP, a Guarda Nacional Republicano avisa que as forças de segurança vão estar no terreno, a fiscalização vai ser apertada e a lei é mesmo para cumprir.

Há sanções, penalizações e, quem for apanhando a deslocar-se para fora do concelho onde vive sem uma boa explicação ou declaração, é mesmo recambiado para onde veio. Há exceções: os profissionais de saúde, proteção civil, ministros religiosos, forças de segurança. O leque é de resto alargado, explica Luís Elias.

O ajuntamento desta quinta-feira para ver as ondas gigantes na praia do Norte, na Nazaré, é dado pela PSP como um exemplo de falta de bom senso da população.

As forças de segurança vão realizar fiscalização apertada nos terminais rodoviários e ferroviários.

PSP e GNR acreditam que a operação vai decorrer com normalidade, recusando dizer quantos efetivos vão andar no terreno. Só fica garantido que à medida que for preciso a quantidade de elementos será ajustada consoante as situações e locais.

O diploma que define o protocolo e exceções à proibição de deslocações entre concelhos, de 30 de outubro a 3 de novembro, no contexto da pandemia de Covid-19, que o Governo anunciou na semana passada, é quase uma cópia a papel químico do documento de abril relativo ao período da Páscoa. Mas contém algumas diferenças.

Portugal ultrapassa pela primeira vez os 4 mil casos diários de Covid-19, indica o boletim epidemiológico avançado esta quinta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Nas últimas 24 horas foram registadas 4.224 infeções pelo novo coronavírus e 33 mortes. É o maior número de óbitos desde 24 de abril.

Novas restrições na calha

Para sábado está marcado um Conselho de Ministros extraordinário, em que o Governo poderá aprovar novas medidas para conter a pandemia de Covid-19. Em declarações à Renascença, o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, defende que o Governo deve tomar “medidas razoáveis e proporcionais” para travar a Covid-19 e não confinamentos gerais como aconteceu na primeira vaga da pandemia.



A dois dias desse Conselho de Ministros extraordinário, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, defendeu que as novas restrições serão a nível territorial e mais circunscritas, num modelo que ainda terá que ser estabilizado.

Segundo o governante, "todos os países vão começar a adotar medidas de restrições ao nível territorial, mais circunscrito".

A Área Metropolitana do Porto (AMP) defende exclusividade de aulas online nas próximas três semanas para os alunos do secundário e do ensino superior, devido ao aumento do número de casos de Covid-19 na região Norte.

Em declarações à Renascença, o presidente da AMP, Eduardo Vitor Rodrigues, diz que a medida tem acolhimento junto dos autarcas e junto dos professores e diretores de escolas.

A região Norte poderá atingir 7.000 novos casos de infeção pelo SARS-CoV-2 na próxima semana, alertam especialistas, afirmando existirem “vários concelhos” num “patamar semelhante” aos três do Tâmega e Sousa onde foram impostas medidas mais restritas.



A Câmara de Matosinhos decretou esta quarta-feira o encerramento dos estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços às 21h00, dos restaurantes às 22h00 e o reforço do policiamento a partir deste fim de semana.