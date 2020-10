António Costa solidário com povo francês e por "uma Europa unida contra o ódio"

O primeiro-ministro manifestou-se nesta quinta-feira solidário com França, depois do ataque que provocou três mortos e vários feridos no centro de Nice, e considerou que este ato reforça a determinação numa Europa unida contra o ódio.

"Estamos solidários com a França. O terrível ataque na Catedral de Nice reforça a nossa determinação em manter a Europa unida contra o ódio, na defesa da liberdade e da tolerância", escreveu António Costa na sua conta pessoal na rede social Twitter.