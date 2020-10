Terrorismo em Nice. Homem com faca decapita uma mulher e mata mais duas pessoas

O Presidente francês já marcou também uma reunião com o gabinete de crise para as 10h30 (9h30 em Lisboa), na qual participará o ministro do Interior.



O ataque ocorre numa altura em que França ainda recupera da decapitação do professor francês Samuel Paty, em Paris, no início deste mês. Um homem de origem tchetchena quis punir Paty por mostrar aos alunos caricaturas do Profeta Maomé numa aula de educação cívica.

Agora, em Nice, não são ainda claros os motivos do ataque ou se existe alguma conexão com o islamismo e as caricaturas da revista “Charlie Hebdo”, que nesta semana exibiu uma do Presidente da Turquia, Erdogan.