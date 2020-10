Covid-19: Instituto Ricardo Jorge prevê três mil casos diários em breve

Veja também:

A ministra da Saúde, Marta Temido, disse esta quarta-feira, na conferência de imprensa de balanço da situação epidémica, que o número de casos de infeção de Covid-19, segundo os cálculos matemáticos do Instituto Ricardo Jorge, podem chegar às três mil infeções diárias em breve.

"Pode haver um crescimento que se pode situar nos três mil casos se não tivermos a cautela necessária", observa Temido. A mesma sublinhou, no entanto, que estes calcúlos no têm em conta as medidas que entretanto foram adotadas. Esta quarta-feira, o Governo depois do Conselho de Ministros aprovou um conjunto de oito medidas para travar a escalada de novos casos.



Ainda antes, no dia em que Portugal bateu o recorde diário de casos de Covid-19, a ministra da Saúde afirmou que a situação crescente de novos casos se ia manter e podia mesmo agravar-se nos próximos dias.

Marta Temido falava em conferência de imprensa de balanço da pandemia no dia em que Portugal registou pela primeira vez mais de dois mil casos de Covid-19 no espaço de 24 horas.



Portugal registou nas últimas 24 horas um recorde de 2.072 casos de Covid-19 e sete mortes, avança a Direção-Geral da Saúde.