Covid-19: Portugal ultrapassa pela primeira vez a barreira dos 2 mil casos

Em relação aos doentes recuperados, 446 ficaram livres da doença nas últimas 24 horas.

O Norte é a região com maior aumento de casos nesta quarta-feira: são mais 1.001 infeções e três mortes.



Lisboa e Vale do Tejo (LVT) tem mais 802 casos e quatro óbitos, seguido da região Centro com 172 casos, do Alentejo com 47, do Algarve com 42, Açores com cinco e Madeira com três.



O recorde diário de casos é registado no dia em que o Governo passou todo o país de situação de contingência para o estado de calamidade.

O Governo aprovou esta quarta-feira oito novas medidas e restrições para conter a pandemia de Covid-19, anuncia o primeiro-ministro, António Costa. Entre elas estão a proibição de ajuntamentos de cinco pessoas, obrigatoriedade do uso da máscara e da app StayAway Covid, restrições aos casamentos e agravamento de coimas para pessoas coletivas.

COVID-19 POR REGIÕES