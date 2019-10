Nobel da Literatura atribuído a Peter Handke (2019) e Olga Tokarczuk (2018)

Olga Tokarczuk é galardoada pela sua “uma imaginação narrativa que representa com paixão enciclopédica a passagem de fronteiras como forma de vida”, destaca o comité Nobel no anúncio.

Quanto a Peter Handke, a Academia destaca a “obra influente que, com criatividade linguística, explorou as periferias e a especificidade da experiência humana”.

O autor tem dois livros adaptados ao cinema pelo realizador alemão Wim Wenders.

“A Angústia Do Guarda-redes Antes Do Penalty” e “Os Belos Dias de Aranjuez”, o mais recente livro de Handke editado em Portugal, foram as obras escolhidas para a atribuição do Nobel. Nesta última, o filme que conta com a participação de Nick Cave e do próprio escritor, Peter Handke.

Além disso, o agora Prémio Nobel é autor de guiões de filmes como “A Cidade dos Anjos” (que escreveu com Wim Wenders) e “As Asas do Desejo” (do realizador alemão).