Novas regras em contingência. Lojas abrem depois das 10h, ajuntamentos só até 10 pessoas

O Conselho de Ministros discutiu nesta quinta-feira as medidas a implementar a partir da próxima terça-feira, dia 15, altura em que as escolas começam a reabrir para as aulas e o país entra em situação de contingência devido à pandemia da Covid-19.

As medidas foram apresentadas pelo primeiro-ministro e são as seguintes:

Ajuntamentos limitados a 10 pessoas

Estabelecimentos comerciais não podem abrir antes das 10h (com exceções)

Horário de encerramento dos estabelecimentos entre as 20h e as 23h, por decisão municipal

Em áreas de restauração de centros comerciais, limite máximo de 4 pessoas por grupo

Proibição de venda de bebidas alcoólicas nas estações de serviço e, a partir das 20h, em todos os estabelecimentos (salvo refeições)

Proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via pública

Regresso às aulas em regime presencial, entre 14 e 17 de setembro Readaptação do funcionamento das escolas à nova realidade sanitária, com atenção a ajuntamentos junto às escolas, nomeadamente nos estabelecimentos comerciais circundantes e nas horas de saída Planos de contingência em todas as escolas Distribuição de equipamentos de proteção individual (EPIs) Referencial de atuação perante caso suspeito, caso positivo ou surtos



Nos restaurantes, cafés e pastelarias a 300m das escolas, limite máximo de 4 pessoas por grupo

Brigadas distritais de intervenção rápida para contenção e estabilização de surtos em lares

Recintos desportivos continuam sem público

Nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto:

Equipas em espelho

Escalas de rotatividade entre teletrabalho e trabalho presencial

Desfasamento de horários obrigatório: Horários diferenciados de entrada e saída Horários diferenciados de pausas e refeições Redução de movimentos pendulares



Portugal volta, assim, a andar “à mesma velocidade”, com medidas uniformes para todo o território continental, tal como anunciado a 27 de agosto.

Na quarta-feira, António Costa pediu aos portugueses que sejam “muitíssimo disciplinados” a cumprir regras. Voltar a uma situação de confinamento "é um não cenário", porque o país não a suportaria, avisou o primeiro-ministro.

Antes, na segunda-feira, à entrada para a reunião que marcou o regresso dos encontros entre especialistas, políticos e parceiros sociais para analisar a situação epidemiológica de Covid-19, Costa alertou que Portugal vai entrar “numa fase crítica” devido à conjugação de três fatores:

mudança de estação (chegada do Outono/Inverno)

início do ano letivo

recomeço de muitas atividades.

De acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), Portugal registou, em 24 horas, três mortes relacionadas com a Covid-19 e 646 novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-Cov-2.