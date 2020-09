"Jogo não está ganho." Costa anuncia novos limites em cafés e restaurantes perto de escolas

António Costa sublinhou, esta quinta-feira, que a luta contra a pandemia da Covid-19 não terminou e que é necessário cumprir à risca todas as medidas de prevenção, de forma a impedir que o país volte a parar.

Foi esta a mensagem do primeiro-ministro após a reunião do Conselho de Ministros em que ficaram definidas as medidas contempladas para a entrada em situação de contingência, na próxima terça-feira, dia 15. Em conferência de imprensa, António Costa frisou que "há uma linha vermelha fundamental" que o governo não pretende voltar a ultrapassar.

"Não queremos voltar a encerrar as escolas. Este ano letivo, vai ter de ser feito um esforço acrescido para recuperação de aprendizagens. Não podemos voltar a fechar a economia como fechámos em março e abril. A linha vermelha é o comportamento que todos nós temos de ter a cada momento. Não há melhor fiscal de cada um de nós do que nós próprios. Não podemos ter um inspetor atrás de cada pessoa, em cada empresa, em cada local de trabalho. Cada um tem de fiscalizar e tem de cumprir as regras. Temos de conseguir fazer este esforço e não podemos dar este jogo por ganho, porque o jogo não está ganho. Esta batalha continua e depende única e exclusivamente de cada um de nós", declarou.