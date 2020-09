Covid-19 em Portugal. Há mais três mortos e 585 infetados

Veja também:

O boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) regista, nas últimas 24 horas, mais três mortos e 585 infetados com Covid-19.

De acordo com o relatório, há agora mais 425 casos ativos em Portugal, sendo agora 16.833 no total.

Dos 585 novos casos reportados, 46% regista-se no Norte e 41% em Lisboa e Vale do Tejo. As três vítimas mortais verificaram-se todas em Lisboa e Vale do Tejo.

Desde o início da pandemia, já foram confirmados 62.126 casos de Covid-19, dos quais 43.441 já recuperaram. Há a lamentar a morte de 1.852 pessoas.