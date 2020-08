O que já sabemos sobre a queda do Canadair no Gerês

O avião anfíbio pesado, que fazia parte do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, despenhou-se junto à Barragem do Alto do Lindoso, já em território espanhol.

O segundo piloto, de nacionalidade espanhola e de 39 anos, ficou politraumatizado, com múltiplas fraturas. O homem está desde sábado internado no Hospital de Braga e encontra-se “estabilizado e fora de perigo”, indicou à agência Lusa fonte oficial daquela unidade de saúde, este domingo.

Jorge Jardim acabou por morrer no local, apesar das tentativas realizadas pelos elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica

O presidente do Centro de Estudos e Intervenção em Proteção Civil questiona, em declarações à Renascença , a eficácia do avião ‘Canadair’ para o combate a incêndios em condições como as do Parque Nacional Peneda-Gerês.

Numa nota de imprensa, a ANEPC afirmou tratar-se de um avião anfíbio pesado (Canadair CL215), do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, do Centro de Meios Aéreos de Castelo Branco.

O ‘Canadair’ participava nas operações de combate a um incêndio que lavra no Parque Nacional da Peneda Gerês, freguesia e concelho do Lindoso, distrito de Viana do Castelo.

O presidente da Liga dos Bombeiros, Jaime Marta Soares , está em completo desacordo. "Esses senhores especialistas não são especialistas do terreno, são especialistas do gabinete, da teoria, de conversa, às vezes de conversa fiada. O 'canadair' é o melhor avião do mundo para o combate aos incêndios florestais, seja na planície, seja na montanha, seja onde for", sustenta o presidente da Liga do Bombeiros. "Onde não for um ‘canadair’ não vai nenhum outro avião", acrescentou.

Do lado português, há nove meios aéreos no combate ao incêndio; Espanha também tem meios aéreos pesados, nomeadamente ‘Canadairs’, a ajudar no combate, em função das intensidades das frentes de fogo, explicou à Renascença Pedro Araújo, da ANEPC.

O incêndio está a ser combatido por mais de 100 operacionais, apoiados por 28 veículos e 10 meios aéreos portugueses e espanhóis.

O incêndio encontra-se dominado?

Não. No entanto, o flanco direito do incêndio, do lado português, já está dominado.

Este domingo, há três meios aéreos a compater, de novo, o incêndio do Parque Nacional da Peneda Gerês. As aeronaves enviadas por Portugal juntam-se outras enviadas por Espanha.

Esta manhã, os meios aéreos que iriam reforçar o combate não puderam ser utilizados durante várias horas, devido às condições meteorológicas.

"Não existem ainda meios aéreos, uma vez que não existem condições meteorológicas para a atuação desses meios. Quer no Gerês, devido à nebulosidade, que se mantém a baixa altitude, quer no local onde estão esses meios aéreos, nomeadamente no aeródromo de Ovar, onde o nevoeiro não permite que os meios aéreos façam a descolagem e também em Viseu, onde se encontram neblinas que não permitem a saída dos meios", explicou durante a manhã à Renascença Paulo Santos, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

"Não estão reunidas condições para operar os meios, o contacto com o IPMA está a ser feito em permanência e logo que existam condições, o teatro de operações terá o reforço necessário", garantiu o comandante.

150 operacionais, apoiados por 44 meios terrestres e dois meios aéreos estão envolvidos no combate às chamas.

Qual dos territórios está a ser mais afetado pelas chamas?

O lado espanhol é o mais afetado. Apenas 1/5 da área afetada se encontra em território português.

Até agora, 100 hectares de mato e floresta portugueses arderam.

Ao longo da fronteira entre Portugal e Espanha, bombeiros dos dois países procuram coordenar esforços. O terreno, particulamente acidentado, não permite a aproximação de veículos. Os bombeiros têm que se deslocar a pé, o que torna muito mais difícil o combate a este incêndio.



“Este incêndio desenvolve-se numa zona montanhosa, com mais de 800 metros de altura, inacessível a meios terrestres. Está a ser combatido com recurso a meios apeados, a homens com ferramentas e é um trabalho muito minucioso e demorado que se prolongou durante toda a noite. Houve um reforço de meios e todos os recursos estão a ser implementados para conseguir o domínio do incêndio”, adianta à Renascença o comandante Pedro Araújo, da ANEPC..

Questionado sobre se os meios existentes estão a conseguir dar resposta, o comandante afirma que o domínio deste incêndio “pode acontecer nas próximas horas. Tudo depende como conseguirmos colocar meios apeados no local, para complementar o trabalho dos meios aéreos”.

Houve atraso na operação de socorro ao incidente?

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) assegurou, este domingo, que o primeiro helicóptero mobilizado para o socorro chegou ao local cerca de uma hora depois do alerta.

“Recebemos às 11h25 o alerta para o acidente. Às 12h28, chegou ao local o primeiro helicóptero do INEM mobilizado para o acidente. Aterrou a 300 metros do acidente porque não foi possível aterrar mais perto. Às 12h43, a equipa do INEM, que fez o resto do percurso a pé, estava junto da vítima a prestar-lhe socorro”, disse à agência Lusa fonte oficial do INEM.

O Instituto rejeitou assim que tenha havido atrasos no socorro às duas vítimas do acidente.

Na sua edição deste domingo, o JN (Jornal de Notícias) noticia que, “à falta de uma aeronave adaptada ao socorro aéreo em zonas montanhosas, falha apontada à Proteção Civil há vários anos, o héli do INEM só chegou ao local às 14h28, quando a queda do avião se deu às 11h19, e ainda teve de pousar a 300 metros dos operacionais que estavam num terreno que já fica do lado espanhol do Gerês”.

O INEM esclareceu que, depois das 11h25, hora a que receberam o alerta para o acidente, acionaram uma ambulância e, pelas 11h27, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

Pelas 11h30, foi acionado o helicóptero do INEM de Macedo de Cavaleiros que acabaria por ser o primeiro dos meios do INEM a chegar ao local, às 12h28.

Foi ainda acionado outro helicóptero do INEM, de Viseu.

Qual dos países vai investigar o acidente?

Devido ao facto de o acidente ter acontecido em território de Espanha, fonte do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) explicou à agência Lusa que são as autoridades espanholas que têm a responsabilidade e a competência para desenvolver a investigação.

O Governo português já apresentou condolências à morte do piloto?

Em nota de pesar enviada às redações, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, lamenta a morte do piloto da aeronave. "Apresento as mais sentidas condolências à família do piloto Jorge Jardim, que hoje faleceu na sequência de um acidente com um avião de combate a incêndios".