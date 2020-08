Cronologia. Recorde os acidentes com aeronaves de combate a incêndios em Portugal desde 2009

Um avião 'Canadair' português caiu, este sábado, durante o combate ao incêndio no Parque Nacional da Peneda Gerês, no Lindoso, distrito de Viana do Castelo, causando um morto e um ferido grave.

Um dos pilotos, de nacionalidade portuguesa, de 65 anos, morreu no local, apesar das tentativas realizadas pelos elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica, enquanto o segundo piloto, de nacionalidade espanhola e de 39 anos, foi assistido no local e transportado em "estado grave" para o Hospital de Viana do Castelo.

O avião anfíbio pesado, que fazia parte do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, despenhou-se junto à Barragem do Alto do Lindoso, já em território espanhol, após uma operação de ‘scooping’ (reabastecimento de depósito de água).