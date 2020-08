Meios pesados como o Canadair têm “pouca eficácia” em terrenos como o do Gerês, diz especialista

Depois da queda de um Canadair de combate a incêndios no Gerês, que fez um morto e um ferido grave, o presidente do Centro de Estudos e Intervenção em Proteção Civil questiona, em declarações à Renascença, a eficácia do avião Canadair para o combate a incêndios em condições como as do Parque Nacional Peneda-Gerês.

Duarte Caldeira explica que se trata de uma manobra de extrema complexidade, atendendo à orografia do terreno e ao facto de se tratar de um meio aéreo pesado.

"Há quem defenda que, para este tipo de orografia, o meio pesado é o mais desadequado, sendo privilegiados, neste tipo de terreno, meios leves”, lembra o especialista.

“Não gosto destas matérias de ter posições definitivas, mas tenho de reconhecer que na apreciação que vou fazendo ao longo dos anos, nesta região, nestas zonas, estes meios têm um grau de eficácia mais reduzida do que noutra tipologia de terreno”, diz.

Duarte Caldeira lembra ainda que o “scooping”, a manobra de reabastecimento de água que deu origem ao acidente, é uma manobra “bastante exigente”.