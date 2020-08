Queda de aeronave. Presidente da Liga do Bombeiros diz que falha mecânica é cenário mais comum

O presidente da Liga do Bombeiros, Jaime Marta Soares, defende que acidentes como o que ocorreu com o Canadair no Gerês, este sábado, é muitas vezes determinado por falhas mecânicas e não por falhas humanas.

O presidente do Centro de Estudos e Intervenção em Proteção Civil questionou, em declarações à Renascença, a eficácia do avião Canadair para o combate a incêndios em condições como as do Parque Nacional Peneda-Gerês. Duarte Caldeira explicou que se trata de uma manobra de extrema complexidade, atendendo à orografia do terreno e ao facto de se tratar de um meio aéreo pesado.

Marta Soares está em completo desacordo. "Esses senhores especialistas não são especialistas do terreno, são especialistas do gabinete, da teoria, de conversa, às vezes de conversa fiada. O 'canadair' é o melhor avião do mundo para o combate aos incêndios florestais, seja na planície, seja na montanha, seja onde for", sustenta o presidente da Liga do Bombeiros. "Onde não for um 'canadair' não vai nenhum outro avião", acrescentou.

Um dos ocupantes do avião Canadair (CL215) que estava a combater a um incêndio no Parque Nacional da Peneda-Gerês, em Lindoso, Ponte da Barca, avançou à Renascença Pedro Araújo, comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

A vítima, Jorge Jardim, era o piloto da aeronave, com 65 anos e nacionalidade portuguesa. O homem morreu no local, apesar das tentativas realizadas pelos elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM),