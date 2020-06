Covid-19. Grécia vai permitir entrada de portugueses a 1 de julho

“Parece-nos uma medida errada, porque o indicador utilizado – número de novos casos por mil habitantes – não tem nenhum significado se não for associado ao número de testes”, defende.

Crítico do principal critério utilizado, Augusto Santos Silva acredita que o bom senso acabará por imperar.

“Aliás, os portugueses não estão impedidos de entrar. Eu não posso viajar de Lisboa para Atenas, num voo direto, mas posso fazendo escala em Frankfurt. Portanto, estas medidas não fazem grande sentido e as autoridades gregas já nos disseram que os cidadãos portugueses podiam viajar para o país a partir de 1 de julho”, anunciou.

Convidado do programa As Três da Manhã , o chefe da diplomacia portuguesa desvalorizava as proibições impostas aos viajantes portugueses e afirmava que, no caso da Grécia, faz parte do plano de desconfinamento das autoridades locais.

“Quem realiza mil testes está melhor, porque tem mais casos, mas identifica mais pessoas e começa a tratar”, acrescenta, sublinhando que a crítica nem é sua: “o Centro Europeu de Controlo de Doenças diz também isso. Não pode ser o único indicador”.

Se assim fosse, quando a União Europeia decidisse abrir as fronteiras externas, o primeiro país a poder entrar com total liberdade seria a Coreia do Norte, “porque não está a registar nenhum caso”, destaca ainda Santos Silva.

Abertura com "prudência e gradualismo"

É a 1 de julho que Portugal reabre as fronteiras com Espanha – uma medida “acertada com os ministros da Administração Interna” dos dois países, que “têm sido exemplares” na sua coordenação, defende o chefe da diplomacia portuguesa.

“Nos termos desse acordo, as fronteiras estão fechadas até ao próximo dia 1 de julho. Até lá, podem passar os trabalhadores transfronteiriços, mercadorias, certos grupos e profissionais e agora também aqueles que se deslocam para se reunir com a sua família”, explica na Renascença.

A abertura não se faz antes, porque Portugal tem “procedido ao desconfinamento com muita prudência e gradualismo. E foi isso que combinámos com Espanha – abrir a pouco e pouco com passos seguros”, sublinha o ministro.





[Em atualização]