Epidemiologista defende que critérios utilizados para impedir entrada de portugueses "são um erro”

Sendo Portugal (a par de Suécia, Alemanha, Polónia, Luxemburgo, França, Croácia, Itália e Bélgica) um dois países que levantaram as proibições, para efeitos de turismo, de entrada para cidadãos da União Europeia, o Governo português já reagiu com repudio às restrições às ligações aéreas no interior do espaço europeu, lembrando que “contrariam flagrantemente, não só o espírito de solidariedade entre países europeus, como também a decisão das instituições europeias”.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros, tutelado por Augusto Santos Silva, assegura igualmente que Portugal se reserva, agora, no direito de “aplicar o princípio da reciprocidade”.

Quanto aos números elevados registados no país, sobretudo os de infetados por 100 mil habitantes, o Governo, que garante que tem enviado “informação sistemática e atualizada” sobre a evolução da pandemia no país, explica-os da seguinte forma: Portugal “tem realizado muito mais testes do que a maioria” dos Estados-membros, o que aumenta, “naturalmente”, o número de casos detetados, e está a fazer “operações de rastreio em áreas geográficas e setores de atividade que podem revelar mais incidência” do novo coronavírus.

O Governo critica igualmente que se imponham restrições baseadas “num único critério”, esquecendo “todos os outros critérios tão ou mais reveladores da incidência” da doença.