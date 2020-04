Covid-19. Governo vai descer IVA de máscaras e produtos de desinfeção

Veja também:

O primeiro-ministro, António Costa, anuncia a descida do IVA de máscaras e material de desinfeção para enfrentar a pandemia de Covid-19.

António Costa falava no debate quinzenal na Assembleia da República, em resposta ao deputado do PSD Álvaro Almeida.

"Sim, nós ouvimos as propostas do dr. Rui Rio, estivemos a trabalhar sobre elas, estudámos, verificámos que a União Europeia dizendo que era ilegal disse que não levantaria problemas, que vários Estados-membros deram boa sequência a esta carta reduzindo a taxa do IVA e nós iremos adotar essa medida no Conselho de Ministros desta ou da próxima semana a redução da taxa do IVA quer das máscaras quer sobre os produtos de desinfeção", anunciou o primeiro-ministro.