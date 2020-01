Estados Unidos mata número dois do regime iraniano. E agora?

A divisão entre xiitas e sunitas, chave para compreender a região

Para se compreender a importância do assassinato de Qassem Soleimani, general iraniano e líder da Guarda Republicana do Irão, é preciso compreender a dinâmica da geopolítica no Médio Oriente.

O Médio Oriente é o berço e principal foco de influência do islão e a religião afeta quase tudo o que se passa naquela parte do mundo. Mas o islão não é um bloco uniforme. As duas grandes correntes muçulmanas são o islão sunita e o xiita.

Os sunitas são largamente maioritários em todo o mundo. Os principais países sunitas no Médio Oriente e proximidades são a Arábia Saudita e a Turquia, dois países aliados dos Estados Unidos e que, independentemente ou por força dessa aliança, têm considerável poder militar e influência regional. Já o Irão é a grande potência xiita do mundo muçulmano e especialmente no Médio Oriente.

Por regra, as linhas de alianças e inimizades que dividem o Médio Oriente são linhas de divisão religiosa que frequentemente atravessam os próprios países. Se o Irão e a Arábia Saudita são quase uniformemente xiita e sunita, respetivamente, outros estão divididos e aí é comum ver o Irão a apoiar forças xiitas e a Arábia Saudita, Turquia e outros países sunitas a apoiar as forças sunitas.

Qual era o papel de Soleimani neste contexto?

O papel do general Soleimani não pode ser subestimado. Enquanto número dois do regime e líder da força de elite Al-Quds ele era responsável pelas atividades e influência internacional da Guarda Republicana, a força mais leal ao regime iraniano.

Para se ter uma ideia, o envolvimento do Irão já foi confirmado, ou é suspeito, na guerra civil da Síria, onde apoia o regime de Bashar al-Assad, juntamente com a Rússia; no Líbano, onde apoia, arma e financia a milícia xiita Hezbollah, que ao longo dos anos se estabeleceu como a principal força política e paramilitar do país; na Palestina, onde arma e financia o Hamas na sua eterna luta contra Israel; no Iémen, onde arma e financia as forças dos Houthis, que são xiitas, contra o Governo que é apoiado por sunitas; no Bahrain, onde apoia a maioria xiita nos seus protestos contra o regime, que é sunita e, sobretudo, no Iraque, onde a população xiita foi oprimida durante anos pelo regime sunita de Saddam Hussein.

No tempo de Saddam Hussein o Iraque e o Irão eram inimigos mortais, mas com a queda do regime iraquiano, depois da invasão americana, os xiitas conseguiram alcançar o poder e o país tornou-se permeável à influência iraniana, um efeito secundário que os americanos certamente não pretendiam. Ao longo dos últimos anos, para além de financiar e armar várias milícias xiitas dentro do Iraque, que levaram a cabo uma insurreição de anos contra as forças americanas no país, Teerão exercia influência direta sobre os primeiros-ministros iraquianos.

Ora, toda esta vasta rede de influências dependia diretamente de Soleimani.