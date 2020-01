Teerão promete vingança após Trump ordenar ataque a general iraniano

O líder supremo do Irão prometeu vingar a morte do general iraniano Qassem Soleimani, morto, esta manhã, num ataque aéreo dos Estados Unidos em Bagdad, e declarou três dias de luto nacional. O ataque com um drone americano fez oito mortos.

O ayatollah do Irão já avisou que este ataque terá uma "retaliação severa". "O martírio é a recompensa pelo trabalho incansável durante todos estes anos. Oxalá o seu trabalho e o seu caminho não acabam aqui. Uma vingança implacável aguarda os criminosos que encheram as mãos com o seu sangue e o sangue de outros mártires", afirmou Ali Khamenei, citado pela agência France-Presse.



O líder supremo declarou três dias de luto pela morte do comandante da força de elite iraniana Al-Quds, que descreveu como "símbolo internacional de resistência", de acordo com uma declaração lida na televisão estatal.

Também o chefe da diplomacia do Irão advertiu que esta morte constitui uma "escalada extremamente perigosa"."O ato de terrorismo internacional dos Estados Unidos é extremamente perigoso e uma escalada imprudente" das tensões, afirmou Mohammad Javad Zarif, numa mensagem publicada na rede social Twitter.

O antigo líder da Guarda Revolucionária iraniana Mohsen Rezai reagiu, também, à morte do comandante da força de elite iraniana Al-Quds, numa mensagem em que deixa um aviso claro a Washington: "Soleimani juntou-se aos nossos irmãos mártires, mas a nossa vingança contra a América será terrível".