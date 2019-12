​Google revela. O assunto mais pesquisado em 2019 foi…

Ângelo Rodrigues foi o nome nacional e o assunto mais popular nas pesquisas no Google em 2019. A revelação é feita pelo popular motor de busca, no habitual balanço anual das pesquisas a nível nacional.



“O problema de saúde com que se deparou fez com que os portugueses procurassem mais informações sobre o conhecido ator português”, refere a Google, em comunicado.

Em segundo lugar das pesquisas mais feitas ao longo do ano que agora está a chegar ao fim aparece a equipa de futebol brasileira Flamengo, orientada pelo português Jorge Jesus.

Se olharmos para as pesquisas feitas em Portugal, os nomes nacionais mais procurados foram: Ângelo Rodrigues, o cabeleireiro dos famosos falecido em 2019 Eduardo Beauté, e Roberto Leal, também falecido este ano.

A Google revela ainda o “como…” que os portugueses mais procuraram. Em ano de eleições, a pesquisa mais popular foi “como saber onde votar?” e, em segundo lugar, “como funciona o Tinder?”.

Os portugueses quiseram ainda saber “como fazer o registo animal?” e a já habitual pergunta: “como ganhar dinheiro?”.

Críquete, Copa América e Notre-Dame dominam a nível mundial

A nível internacional, a busca mais realizada é sobre “India vs. África do Sul”, a propósito da visita que a equipa nacional de críquete da África do Sul fez, em 2019, a vários pontos da Índia, país onde este desporto é muito apreciado.

Em segundo lugar das pesquisas gerais feitas no Google a nível mundial aparece Cameron Boyce (pesquisa que em Portugal ficou em terceiro lugar).

Cameron Boyce foi um ator que atingiu o estrelato nos filmes da Disney. Morreu em julho de 2019, com apenas 20 anos, durante o sono, devido a uma convulsão.

A Copa América e o incêndio na catedral de Notre-Dame, em Paris, foram outras das pesquisas mais feitas a nível mundial.