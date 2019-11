Motorista declara-se culpado no caso dos 39 migrantes mortos

Maurice Robinson, um jovem de 25 anos natural da Irlanda do Norte, acusado de homicídio de 39 cidadãos vietnamitas encontrados mortos num caminhão perto de Londres no passado mês de outubro, declarou-se culpado no apoio à imigração ilegal e aquisição de bens criminosos, avança a agência Reuters.

O condutor do camião onde foram encontrados os 39 migrantes compareceu, esta segunda-feira, em tribunal através de uma ligação de vídeo da prisão de Belmarsh, em Londres, onde permanece detido desde o final do mês passado.

Na audiência Maurice Robinson admitiu que participou, “por dinheiro”, em atividades relacionadas com imigração ilegal entre maio de 2008 e outubro de 2019.



Robinson, um dos três detidos no Reino Unido e Irlanda na sequência deste caso, está acusado de 39 crimes de homicídio, tráfico humano e violação das leis de imigração. Três outros suspeitos foram libertados sob fiança.

No domingo, outro cidadão da Irlanda do Norte foi acusado de tráfico de pessoas por estar relacionado com o mesmo caso.



Christopher Kennedy, 23 anos, natural de Darkley, condado de Armagh, foi detido na passada sexta-feira, por participar no transporte ilegal de pessoas e por infringir a legislação de imigração britânica.

Ao mesmo tempo foi emitido um mandado de captura e extradição contra Eamonn Harrison, 22 anos, que se encontra na República da Irlanda e que alegadamente está envolvido no mesmo caso.

Na mesma investigação, a polícia britânica urgiu os irmãos Ronan e Christopher Hughes para que se entreguem como suspeitos de homicídio e tráfico de seres humanos.

As vítimas, 31 homens e oito mulheres, foram encontradas numa propriedade industrial em Grays, Essex, perto das docas do rio Tamisa, no dia 23 de outubro. A mais velha das vítimas tinha 44 anos e três tinham menos de 18 anos.