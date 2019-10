Reino Unido. Polícia encontra 39 corpos num contentor de camião

Um camião foi encontrado com 39 corpos num parque industrial em Essex, na Inglaterra. A polícia suspeita que as vítimas possam ser imigrantes ilegais.

O motorista, de 25 anos, é da Irlanda do Norte e já foi foi detido, avança a imprensa britânica.

O contentor foi encontrado esta madrugada (1h40) no Parque Industrial Waterglade, em Grays, perto da margem do rio Tamisa, a cerca de 30 quilómetros de Londres.

O óbito das 39 vítimas - 38 adultos e um adolescente - foi declarado no local.



As autoridades, que já emitiram um comunicado sobre o assunto, acreditam que o pesado veio da Bulgária entrou no Reino Unido, via País de Gales, no sábado.

O superintendente-chefe Andrew Mariner fala de "um incidente trágico em que um grande número de pessoas perdeu a vida. As nossas investigações estão em curso para perceber o que aconteceu".

"Estamos no processo de identificação das vítimas, mas prevejo que esse possa ser um processo demorado", acrescentou.