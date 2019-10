França. Oito migrantes, incluindo quatro crianças, encontrados em camião frigorífico

As autoridades ainda não revelaram onde se encontra registado o camião e qual o percurso feito.

Os migrantes, que disseram ser afegãos, foram encontrados durante a verificação do camião, no porto, antes de embarcar num navio balsa para o Reino Unido.

Encontravam-se com "hipotermia leve", pois a temperatura interior situava-se nos 7º graus, de acordo com os bombeiros que os assistiram no local, antes de serem transportados para o hospital.

O descoberta foi feita no domingo. Oito migrantes, entre os quais quatro crianças, foram encontrados dentro de um camião frigorífico, no Porto de Calais, em França.

No sábado tinham sido descobertos na Bélgica dois outros camiões que transportavam 20 migrantes. A polícia belga detetou um dos veículos em Saint-Trond, com 11 pessoas a bordo, e outro em Bruges, com nove pessoas.

Na quarta-feira foram encontrados 39 corpos num camião, em Essex, no Reino Unido, que era proveniente do porto belga de Zeebruges. As autoridades já detiveram quatro pessoas.