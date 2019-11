Mais de 40 migrantes encontrados vivos em contentor de camião na Grécia

Dezenas de migrantes foram resgatados com vida de um camião refrigerado no norte da Grécia, esta segunda-feira de manhã. De acordo com a Reuters, 41 pessoas foram resgatadas, embora alguns relatos apontem para até 80 migrantes.

O camião foi localizado numa autoestrada de Xanthi, no norte do país. O condutor, identificado pela imprensa local como sendo de nacionalidade georgiana, foi detido.

A descoberta tem lugar cerca de dez dias depois de 39 migrantes vietnamitas terem sido encontrados mortos na traseira de um camião no Reino Unido.

Segundo as autoridades gregas a maioria dos migrantes encontrados hoje é de origem afegã, sendo que nenhum apresentava ferimentos. A polícia também já adiantou que o sistema de refrigeração do camião não estava ligado.

Segundo o site de notícias local "Xanthinews", os migrantes tinham entre 20 e 30 anos e alguns tiveram de receber assistência médica por falta de ar.

[Notícia atualizada às 13h13]