A Federação Portuguesa de Futebol anunciou lotação esgotada para a receção da seleção nacional à Lituânia, no Estádio do Algarve, na próxima quinta-feira.

A seleção portuguesa terá praticamente 20 mil espetadores a apoiar no penúltimo jogo de qualificação para o Europeu 2020, no qual a seleção ainda não garantiu presença na fase final.

O jogo com a Lituânia tem início marcado para as 19h45, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.