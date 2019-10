O regresso de Voldemort (aquele que “nem nós sabemos”)

Veja também

É urgente repensar a política externa e de defesa comum da União Europeia – ou melhor, importa torná-las realidades efetivas e não meras ambições. Basta olhar a vergonhosa utilização de seres humanos como arma de arremesso nas relações internacionais para perceber até que ponto as velhas alianças e o velho mundo não existem mais. E a primeira questão a obter resposta é esta: quantos de nós estão dispostos a ver morrer os filhos ao serviço da paz em territórios tão longínquos quanto o Mali, o Afeganistão, a Síria ou mesmo a República Centro-Africana?

Esta semana os paraquedistas portugueses foram alvo de uma emboscada. Não houve baixas. O objetivo da operação era a proteção da população civil de algumas aldeias pobres africanas alvo de ataques de grupos de “bandidos armados” na República Centro-Africana (RCA).

Integrados numa força da ONU a chamada “Minusca”, desta vez como soldados da paz, armados, a operação traduziu-se, até agora, numa única baixa, de um soldado heroico na sua resiliência e de quem a custo recordamos o nome (Aliu Camará) mas vale a pena estarmos conscientes que podem surgir muitos mais. Se esta emboscada tivesse tido sucesso seriam mais de uma dezena.

E se fosse a partir do Kosovo ou do Afeganistão que os nossos homens e mulheres nos tivessem sido devolvidos em sacos de plástico? Ter-lhes-íamos dado maior atenção? Escudar-nos-íamos na velha máxima do voluntariado para descartarmos as responsabilidades assumidas como Estado, no cumprimento de compromissos internacionais? Teria a geringonça sobrevivido até aqui? Teríamos hoje, por exemplo, de novo soldados a colocar a vida em risco na RCA?

E agora que o senhor Trump decidiu que bastava o investimento já feito na questão Síria, puxando literalmente o tapete aos curdos (nossos aliados ocasionais contra os inomináveis terroristas do Daesh) valerá a pena continuar a confiar num aliado que parece obsessivamente centrado no seu umbigo? Sobretudo quando este já “tweetou” as vezes suficientes que a Europa “deve fazer a sua parte”, assegurando a respetiva defesa começando por a “pagar” (a alma de contabilista do presidente dos Estados Unidos nem sequer é disfarçável).

Em abono de Trump podemos recordar que a política americana, em relação aos curdos, não se alterou muito no último século. Ficaram sós na sequência da primeira grande guerra, foram ostensivamente abandonados por Bush pai na sequência da primeira guerra do Iraque, quando deixados às mãos das represálias e da vingança de Saddam Hussein e foram agora mais uma vez descartados por Trump.

De novo, neste abandono recorrente, apenas o basismo descarado do descarte: o remoque de que na segunda guerra mundial os curdos não estiveram no desembarque da Normandia. Mas mais importante ainda foi a infeliz afirmação: “já gastámos muito” com “munições, armamento, dinheiro e salários” para terminar depois “dito isto, gostamos muito dos curdos”. É caso para agradecer e temer o pior se não gostassem.

Sem perder tempo, o senhor Erdogan que preside à Turquia (a eterna noiva a que a UE prometeu casamento nos anos 60, membro da Nato e aliada essencial do Ocidente na zona) aproveitou a retirada dos americanos para fazer um raide, poucas horas depois, contra os inimigos de sempre: a população curda, desta vez sobretudo a localizada no norte do país.