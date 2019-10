Turquia contra curdos. O que se passa no nordeste da Síria?

Erdogan comprometeu-se a defender as minorias religiosas, incluindo os cristãos, mas já existem relatos de bombardeamentos em aldeias e cidades com grande presença cristã, como Qamishli. Ironicamente, a maioria dos cristãos que vive no nordeste da Síria migrou para lá no início do Século XX, fugindo precisamente da perseguição que lhes foi movida pelos turcos.

As YPG são apenas a parte principal das FDS, que incluem ainda milícias cristãs como o Conselho Militar Siríaco e a Brigada do Mártir Nabur Oznayan, composto por arménios, e também forças das tribos árabes locais e de outras minorias, como os turcomanos e até chechenos.

Por outro lado, o YPG, juntamente com outros grupos militares que, juntos, formam as Forças Democráticas da Síria (FDS), tem sido um aliado fundamental do ocidente no combate ao Estado Islâmico, que foi derrotado territorialmente este ano . Milhares de membros das FDS – na sua maioria curdos – morreram nos combates ao Estado Islâmico e são os seus soldados que guardam as prisões onde cerca de 12 mil destes terroristas – dois mil dos quais ocidentais – estão detidos.

É uma frase batida das Relações Internacionais que o que para uns é terrorista para outros é um combatente pela liberdade. A ligação entre as Unidades de Proteção Popular (YPG) e o PKK é clara e os soldados curdos na Síria fazem pouco para a disfarçar, ostentando imagens do líder e fundador do PKK, Abdullah Ocalan, nos seus gabinetes e bases.

Segundo o Presidente da Turquia o objetivo é combater os “terroristas curdos” que se encontram do lado sírio da fronteira. A Turquia tem um problema de longa data com a sua própria comunidade curda. Há décadas que o Partido dos Trabalhadores Curdos (PKK) leva a cabo uma insurreição contra o regime turco, reclamando mais direitos para o seu povo. Ancara afirma que as milícias curdas no nordeste da Síria são uma extensão do PKK e teme que a consolidação de uma zona autónoma gerida em larga medida pelos curdos funcione como base de apoio para o PKK.





O nordeste da Síria não está sob o domínio do regime de Assad?



Na prática, não.

No início da guerra civil as forças de Assad retiraram de toda a zona e as comunidades locais tomaram o seu destino nas próprias mãos. Ao longo dos anos consolidou-se um sistema assente no respeito pelos direitos das diferentes comunidades religiosas e étnicas. Cristãos, árabes e curdos todos se fazem representar nos órgãos políticos, com igual presença de homens e mulheres. A região não pedia independência mas reivindicava um estatuto de autonomia dentro da Síria, um pouco como o Curdistão iraquiano, no Iraque.

O sucesso desta experiência democrática preocupa o regime de Assad, que teme que inspire outras partes do país a pedir o mesmo. Ao longo dos vários anos da guerra, e com o apoio da Rússia e do Irão, o regime sírio tem conseguido recuperar a quase totalidade do território, exceto partes do norte, junto à Turquia, para onde têm sido empurrados grupos rebeldes, gozando da proteção de Ancara.

Em relação ao nordeste, enquanto Damasco e as FDS estavam a combater um inimigo comum - os grupos rebeldes de inspiração jihadista - evitaram sempre entrar em conflito e enquanto os americanos apoiavam as FDS estas estavam protegidas contra qualquer ação do regime.

O regime não vai ajudar os curdos?

Damasco tem vociferado muito contra a incursão turca, mas na verdade tem pouco interesse em entrar em conflito com a Turquia, sobretudo para defender uma zona do país que desafia a sua autoridade.

E a Rússia e o Irão?

A Rússia, que apoia Assad, tem instado os curdos a dialogar com Damasco, para chegar a um entendimento. Enfraquecidas com a saída dos Estados Unidos e a ocupação turca, as Forças Democráticas da Síria não terão grande margem de manobra e poderão ver-se forçadas a aceitar os termos de Assad. Se o fizerem é natural que a Rússia intervenha para obrigar a Turquia a parar o seu assalto e eventualmente sair do país. Por enquanto, contudo, Moscovo já deixou claro que não vai interferir.

As relações entre Moscovo e Ancara são complexas. Se por um lado tem havido uma variedade de incidentes entre os dois, com a Turquia a abater aviões russos, o embaixador russo a ser assassinado na Turquia e a Rússia a assumir a responsabilidade de matar soldados turcos na Síria, a verdade é que a diplomacia acabou sempre por triunfar. Mais fortes do que aquilo que os divide, nomeadamente a posição em relação ao regime sírio, parecem ser os laços comerciais que os unem, incluindo o sistema de mísseis que Moscovo vendeu recentemente a Ancara.

Já o Irão apoia Assad e tem pouco em comum com os curdos, por isso, apesar de também ter protestado contra a ocupação turca, não deverá interferir.

E a União Europeia não diz nada?

Alguns países europeus têm protestado contra a invasão turca, mas enquanto bloco, a União está numa posição complicada.

Para além de não ter capacidade de poder ajudar as Forças Democráticas da Síria no terreno, Bruxelas sabe que Erdogan é bem capaz de cumprir a sua promessa de deixar passar os milhões de refugiados que se encontram no seu país para a Europa, caso esta condene o ataque. Este cenário preocupa muito a União Europeia.