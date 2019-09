António Costa. Rui Rio "envergonha-se a si próprio" e atingiu "dignidade da campanha eleitoral"

O primeiro-ministro e líder do PS respondeu ao secretário-geral do PSD, Rui Rio, que esta quinta-feira insinuou que António Costa sabia do encobrimento do caso de Tancos.

"O dr. Rui Rio tinha a estrita obrigação de saber que eu respondi por escrito a todas as questões que a comissão parlamentar de inquérito colocou sobre este caso e que a comissão parlamentar de inquérito conclui que nada me tinha a apontar", começou por referir António Costa.

No dia em que o despacho de acusação do caso de Tancos foi conhecido, o líder socialista fez uma pausa na campanha para responder às insinusações levantadas horas antes pelo secretário-geral do PSD.

"O sr. Rui Rio devia também saber que ao longo destes dois anos a justiça nunca me colocou qualquer questão e, certamente, se tivesse alguma dúvida sobre o meu comportamento te-lo-ia feito", salientou António Costa.

O primeiro-ministro afirma que "não é aos 58 anos" que reconhece autoridade a Rui Rio "para fazer julgamentos morais" sobre a sua "atitude política".

"Em segundo lugar, que ainda há dois dias eu ouvi, todos os portugueses ouviram,o dr. Rui Rio dizer que tinha como princípio fundamental não fazer julgamentos na praça pública. Eu não mudo de princípios fundamentais de dois em dois dias", acusa António Costa.

O líder socialista mantém o que tem dito ao longo de toda a minha vida política: "ao que é da justiça o que é da justiça, ao que é da política à política".

"Quem sacrifica princípios fundamentais da forma de estar na vida política envergonha-se a si próprio, mais do que atacar quem quer atingir. A mim o dr. Rui Rio não me atingiu. Infelizmente, atingiu a dignidade desta campanha eleitoral e, sobretudo, temo que tenha desiludido muitos que entendiam o dr. Rui Rio como uma pessoa de princípios que não muda de dois em dois dias", conclui António Costa.

O presidente do PSD, Rui Rio, disse esta quinta-feira ser “pouco crível” que António Costa não soubesse do encobrimento sobre Tancos, dizendo que “tudo leva a crer” que exista uma encenação do Governo para que saíssem notícias envolvendo o Presidente da República.

“Eu acho que é pouco crível que um ministro, seja ele qual for, não articule aspetos desta gravidade com o primeiro-ministro, ainda assim eu nunca poderei dizer mesmo se ele sabia ou não”, afirmou Rui Rio, em conferência de imprensa convocada pelo PSD a meio da tarde para um hotel nas Caldas da Rainha, onde participará numa iniciativa de campanha eleitoral.

[em atualização]