CDS-PP. Banho de espumante e acusações ao governo por “encobrir criminosos” no caso de Tancos.

"Quando lemos notícias que até dão nota de que até houve eventual conhecimento e troca de mensagens com um deputado do Partido Socialista e o primeiro-ministro não sabia? O seu ministro da defesa nacional não lhe disse nada?” Ou, concluiu Cristas, “o primeiro ministro não sabia, e é de uma extraordinária incompetência, ou sabia e então também foi conivente com tudo isto".

A líder do partido lá foi percorrendo as bancas - com roupa, tapetes e artigos para a agricultura - à medida que ia distribuindo a feirantes e compradores cumprimentos, folhetos de campanha, beijos e força para mudar e “para eleger o Hélder Amaral.”

Ao final da manhã, visita às caves da Murganheira, em Ucanha, ainda no distrito de Viseu, mas já no concelho de Tarouca. Uma visita guiada com passagem pelas caves escavadas no granito azulado, a 60 metros abaixo do solo, e em que três milhões de garrafas repouam, durante anos, até que serem colocadas no mercado.

Ao demonstrar um dos processos pelo que passa o espumante, o “Dégorgement à la Volée”, o processo manual de expulsão dos fermentos, José Pinto, líder da concelhia, lança um “banho” de espumante sobre Assunção Cristas.

“Para dar sorte”, explica José Pinto, que acrescenta que também já passaram pela praxe o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, bem como Cavaco Silva e Mário Soares.

Surpreendida com o “banho”, a líder do CDS-PP lembrou que tinha “direito acrescido na qualidade de confreira do espumante” a esta praxe.

Esta noite, a campanha prossegue em Leiria.