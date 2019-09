​Explicador. Quem fez o quê no caso de Tancos, segundo a acusação

No final do seu trabalho, o Ministério Público (MP) deduziu acusação contra 23 arguidos: nove por terem estado ligados ao planeamento e realização do furto das armas do Paiol Nacional de Tancos, em 28 de junho de 2017, e os outros 14 por terem participado na encenação que levou à recuperação das armas, dia 18 de outubro do mesmo ano.



No primeiro grupo estão, basicamente, os homens que executaram o furto, a maior parte deles relacionados também com o tráfico de droga e de armas. Entre outros crimes, estão acusados de terrorismo e associação criminosa.

Os restantes 14 arguidos são todos os que participaram na mediática recuperação das armas, e essa lista é encabeçada por Azeredo Lopes – à data dos factos ministro da Defesa - cinco elementos da Polícia Judiciária Militar (PJM) – com destaque para o seu diretor-geral Luís Vieira – um técnico do Laboratório da mesma polícia e seis militares da GNR, entre os quais dois coronéis e um tenente-coronel.

Estes 14 arguidos estão acusados dos crimes de favorecimento pessoal, denegação da justiça, prevaricação e os militares também de falsificação de documento, tráfico e medição de armas, e associação criminosa.

Nesta síntese de acusações, o Ministério Público requereu que todos os ex-elementos da Polícia Judiciária Militar, da GNR, bem como o ex-ministro Azeredo Lopes fiquem proibídos do exercício de funções públicas.

Azeredo Lopes omitiu e prevaricou, diz Ministério Público

Azeredo Lopes, que se demitiu de ministro da Defesa na sequência do escândalo em torno da recuperação das armas, está acusado de quatro crimes: denegação da justiça, prevaricação, favorecimento pessoal praticado por funcionário e abuso de poder.

De todos, e caso algum seja provado em julgamento, o mais complicado pode ser o de prevaricação, que tem uma moldura penal que pode chegar aos oito anos de prisão.

Mais do que a tipificação de crimes que lhe são imputados, é no texto da acusação, e nos anexos, que estão as partes mais complicadas para o ex-ministro.

O Ministério Público classifica estes crimes de extrema gravidade, dizendo que Azeredo Lopes desrespeitou deveres funcionais como a isenção, imparcialidade, zelo e lealdade.

Diz também que o elevado grau de culpa colide com os fins institucionais de cargos públicos, que houve um verdadeiro pacto de silêncio entre Azeredo Lopes e os arguidos da GNR e da PJ Militar para que fossem criados sérios obstáculos à descoberta da verdade material e que o ex-ministro omitiu factos que podiam levar à descoberta do armamento e à responsabilização dos autores do furto.

No despacho de acusação pode ler-se que o ex-ministro exerceu os poderes que tinha, sabendo que estava a beneficiar e proteger os autores de práticas de crimes e que o fez para que o mérito fosse atribuído à Polícia Judiciária Militar.