Portugal precisa de mais quotas? O debate sobre as desigualdades ainda vai no adro

“Porque é que agora, de repente, houve este levantamento popular no espaço público por causa das quotas? É porque elas são raciais e este país é racista, como todos os países. As pessoas não querem partilhar poder e a questão é: 'mas agora vamos deixar estes tipos subir?' Estamos a oferecer uma microluz ao fundo do túnel para gerar algumas dinâmicas positivas, não igualdade”, sustenta Susana Peralta à Renascença . A economista e professora da Universidade Nova de Lisboa foi uma das participantes na última edição do programa “Em Nome da Lei” , em que se debateu o racismo. “Conto pelos dedos de uma mão os alunos luso-africanos que tive nos últimos 15 anos”, afirmou então.

As quotas têm má fama em Portugal? Se é certo que a discriminação positiva para as mulheres tem vindo a ter cada vez menos opositores, a possibilidade de se estabelecerem quotas étnico-raciais, nomeadamente para o acesso ao ensino superior, criou um burburinho no espaço público e nas redes sociais. Na conversa com sociólogos, um historiador, um economista e um politólogo, as opiniões divergem mas há um diagnóstico claro: há um problema para resolver e meritocracia não é a palavra-chave nesta discussão, até porque já há discriminação positiva em vários quadrantes.

As quotas voltaram à ordem do dia, por via étnico-racial, nas últimas semanas, primeiro com a discussão sobre os programas eleitorais dos vários partidos, nomeadamente o PS, depois com a publicação de um polémico artigo de opinião da historiadora Maria Fátima Bonifácio no “Público”. Por isso, talvez importe voltar ao início: as quotas são uma novidade em Portugal? A resposta é simples: não são, a começar pelo exemplo das quotas das mulheres (já lá vamos). É por esta razão que Manuel Loff olha com estranheza para quem fala em “exceções” a propósito da proposta de adotar quotas étnico-raciais.

“Que eu tenha notado, foi a primeira vez em que um membro do Governo diz isto de forma muito clara. Tornou-se lugar comum negar a existência de racismo e discriminação social. Fazemos uma narrativa da nossa história e passado de que somos um caso excecional na história do mundo e nas potências coloniais. Nunca teria havido discriminação, racismo, ódio de raça, etc. Esta construção, para ser moderado, é uma pura falácia. Um estado que foi colonial necessariamente discriminou. Até 1961, nas colónias havia um estatuto de indigenato, 90% não eram cidadãos portugueses, eram nativos. Isso só foi corrigido sete meses depois de iniciado a guerra colonial.”

Manuel Loff, historiador e professor associado da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, elogia as palavras da ministra da Justiça, Francisca Van Dunem , num discurso proferido precisamente na apresentação de um relatório parlamentar sobre Racismo, Xenofobia e Discriminação Étnico-Racial em Portugal, liderado pela deputada do PS e relatora Catarina Marcelino. Van Dunem disse então que negar que há racismo em Portugal “conduz ao desastre”.

Para Maria José Casa-Nova, professora da Universidade do Minho, coordenadora do Observatório das Comunidades Ciganas e socióloga das desigualdades, Portugal é um país racista porque “não há nenhum país” que não o seja. “Diria mais: não há nenhum povo nem nenhuma minoria que não seja racista, temos é de ver o tipo ou o grau. Dizer o contrário é escamotear a realidade. Comecei a fazer investigação em 1991, já vi muita coisa”.

“Já aceitamos legalmente, há muitos anos, fazer discriminação positiva. Já estão criados precedentes há muito tempo”, sublinha, em entrevista à Renascença. E acrescenta ainda mais exemplos: “Em parte, aceita-se por via fiscal e até no emprego, para aquelas pessoas que têm necessidades educativas especiais e até deficientes. Aceitamos em todos as sociedades formas de discriminação positiva que uma parte da sociedade, porventura hoje a maior parte da sociedade em Portugal, não aceita ainda para outras formas”.

Rui Pena Pires, sociólogo e membro da Comissão permanente do PS, lembra as quotas para alunos oriundos dos Açores e Madeira – “definidas num tempo em que estas regiões não tinham ainda universidade mas que se mantiveram até hoje” –, alunos da emigração, emigrados e filhos de pais emigrados e pessoas com deficiência.

Um relatório elaborado por um grupo de trabalho nomeado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior estimou que 28% dos alunos que ingressaram em universidades portuguesas no passado ano letivo o fizeram através de concursos especiais, destinados, por exemplo, a candidatos com mais de 23 anos, com diploma de especialização técnica ou internacionais.

O caso das mulheres

A introdução de quotas para a igualdade de género começou por ser vista com muita desconfiança, quer dos decisores políticos quer da opinião pública. Com o passar dos anos, é inegável que a maior parte dos observadores olha para a adoção em Portugal desta medida como um sucesso.

Foi em 2006 que foi aprovada a chamada Lei da Paridade, que vinculava uma representação de pelo menos 33% de ambos os sexos nas listas eleitorais para a Assembleia da República, Parlamento Europeu e autarquias. Em fevereiro, a percentagem foi atualizada para 40% de cada género, já com um maior consenso político e votos favoráveis da generalidade das bancadas do PS, PSD, Bloco de Esquerda (BE) e PAN. Apesar de tal exigência não ter sido aplicada nas eleições europeias de Maio, o resultado foi uma quase paridade: dos 21 eurodeputados portugueses, 10 são mulheres (48%).

Desde janeiro de 2018, também as empresas do setor empresarial do Estado e local e as empresas cotadas em bolsa estão obrigadas a cumprir uma quota do género menos representado nos conselhos de administração e nos órgãos de fiscalização. O mínimo estipulado é de 33,3% para as empresas estatais, uma fasquia que também será aplicada às sociedades em bolsa a partir de 2020.

“O problema é que as mulheres, por processos que vieram do passado, estavam fora. Não é automaticamente que passam a estar dentro. Para isso é preciso usar quotas”, explica Rui Pena Pires. Para a economista Susana Peralta, a palavra-chave é mesmo “poder”. “Sei que, à partida, os meus filhos – e tenho três – vão ser pessoas bastante privilegiadas neste mundo em que os estou a fazer crescer. É um mecanismo quase de sobrevivência as pessoas agarrarem-se a esse poder e não o quererem partilhar”, completa.

"Uma mulher não pode ser quadro superior de uma empresa porque vai ter de ir buscar os filhos"

Maria José Casa-Nova lembra que um dos argumentos usados contra as quotas raciais era um dos principais itens apontados para afastar também as quotas das mulheres. “As pessoas não estão suficiente preparadas e ao integrar o mercado de trabalho vão enfraquecer as empresas, que tem de ser competitivas. Uma mulher não pode ser quadro superior de uma empresa porque vai ter de ir buscar os filhos e, quando eles estiverem doentes, é ela que vai ter de tratar deles”, aponta.

A socióloga lembra mesmo um episódio que lhe foi contado: numa reunião que se prolongava, uma mulher hesitava em pedir para sair mais cedo para ir buscar o filho ao infantário. O colega do lado sugeriu-lhe que dissesse que ia buscar o carro à oficina. “Assim, ia ser olhada como um homem. Isto diz tudo do ponto de vista da estruturação mental, que é difícil de mudar. Por isso é que é fundamental a naturalização das diferenças nas mesmas esferas do social para que se comece a perceber que todos têm de facto capacidades. Não é por falta de mérito que não estão lá, mas sim por falta de oportunidades de chegar lá”, sublinha.

O facto de dois partidos – BE e CDS – terem à sua frente mulheres – Catarina Martins e Assunção Cristas – certamente contribuiu para uma normalização desse papel. Assim como, nas grandes empresas, os nomes de Paula Amorim, presidente da Galp, e Cláudia de Azevedo, presidente executiva da Sonae, tiveram a mesma importância.

“Desde finais dos anos 70, inícios dos anos 80 que a maioria dos licenciados em Portugal são mulheres, mas essa maioria qualificada, a quem mais mérito se reconhece – pela via escolar, pelo menos – não dirige a grande maioria das empresas nem está nos postos mais importantes da administração pública”, acentua Manuel Loff.

Alexandre Homem Cristo, politólogo, comentador e antigo membro do Conselho Nacional de Educação (entre 2013 e 2015), considera-se “por princípio” contra as quotas, mas dá o braço a torcer. “Estávamos a discriminar metade da população. Aí a quota teve um efeito positivo, por mais que se gostasse ou não. Dou-me por vencido, os resultados que obteve são esclarecedores sobre a sua eficácia. Se me perguntar se é uma solução duradoura, eu espero que sejam sempre solução transitória. No caso das mulheres, presumo que se daqui a cinco ou dez anos desaparecem a prática atual se mantenha”, esclarece.