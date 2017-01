19 jan, 2017 - 18:27

O fotógrafo João Cosme, cujas imagens já foram publicadas em revistas como a "National Geographic", passou os últimos quatro anos à procura de fotografias únicas do lobo-ibérico no seu “habitat” natural: a serra da Peneda-Gerês. O livro “No Trilho do Lobo”, lançado em Dezembro, foi o resultado.