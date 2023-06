Reportagem da Renascença "Nos Bastidores do TikTok" recebe menção honrosa

A reportagem da Renascença "Nos Bastidores do TikTok", da jornalista Daniela Espírito Santo, recebeu uma menção honrosa na categoria rádio na 9.ª edição do prémio de jornalismo "Os direitos da criança em notícia", promovido pelo Fórum sobre os Direitos das Crianças e dos Jovens.

O prémio, que surge de uma parceria com a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e jovens e tem o apoio da Sociedade Portuguesa de Autores, distingue trabalhos jornalísticos publicados em Portugal que "tenham em conta a promoção e divulgação dos direitos da criança, numa perspetiva crítica, pluralista e inclusiva, à luz da Convenção Sobre os Direitos da Criança".

A cerimónia de entrega de prémios decorreu esta quarta-feira, no Teatro da Trindade.

O trabalho "Nos Bastidores do TikTok", publicado em setembro do ano passado pela Renascença, inclui uma reportagem rádio e cinco peças com texto, ilustrações, gráficos e vídeo, e expõe o trabalho escondido dos moderadores de conteúdos daquela rede social, que arriscam a saúde mental para garantir que o pior da Internet fica de fora dos nossos ecrãs e, sobretudo, longe dos olhos das crianças.

Para realizar este trabalho, a jornalista Daniela Espírito Santo falou com um moderador de conteúdos do TikTok, sob anonimato, num testemunho raro. Para além disso, também abordou especialistas em redes sociais, psicologia, direitos das crianças e redes sociais, bem como o próprio TikTok.

Daniela Espírito Santo já tinha vencido o Grande Prémio Renascença, do Prémio Jornalismo Jovem, com o mesmo trabalho.