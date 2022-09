Autoridades portuguesas já contactaram o TikTok. Os números da rede social

Esta é a terceira de cinco partes do especial "Nos bastidores do TikTok. O trabalho traumático dos moderadores". Clique para ver todos os artigos.

As autoridades portuguesas contactaram o TikTok nos últimos meses com pedidos de informação, adianta a empresa. Desconhece-se o porquê destes contactos.

Segundo o TikTok, Portugal terá entrado em contacto com aquela rede social pelo menos em dois períodos diferentes: entre julho e dezembro do ano passado e nos primeiros seis meses de 2020. Neste último, foram feitos três pedidos de informação relativos a duas contas. Não receberam resposta: a “percentagem de solicitações em que a informação foi produzida” foi de 0%.

Já no segundo semestre do ano passado as autoridades portuguesas contactaram o TikTok quatro vezes, três vezes com questões legais, uma com caráter de emergência. Em causa, dados referentes a cinco contas. Receberam informações sobre um dos casos.

Não se sabe os motivos que levaram as autoridades portuguesas a entrar em contacto com a empresa chinesa. A Renascença contactou a Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), mas não obteve resposta em tempo útil. Já a Procuradoria-Geral da República explicou à Renascença que “mesmo as denúncias que chegam diretamente ao Gabinete Cibercrime” da PGR “são sempre encaminhadas para os competentes departamentos do Ministério Público” e é "no âmbito das concretas investigações que se realizam diligências, como os pedidos de informação”.

No entanto, a PGR não consegue identificar a que processos dizem respeito os pedidos de informação. "A identificação desses inquéritos e do local onde correm termos encontra-se prejudicada, uma vez que, sendo os inquéritos registados por tipo de crime, o sistema informático não permite pesquisas que tenham como critérios as entidades às quais foi solicitada informação", explica a PGR.