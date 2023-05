Primeira retrospetiva aos 74 anos. "Demorou algum tempo" até Luísa Cunha ser reconhecida

“É uma obra que nos interpela”, diz Isabel Carlos. A curadora da exposição “Hello! Are You There?” apresenta, pela primeira vez, uma retrospetiva da obra da artista Luísa Cunha, que venceu em 2021 o Prémio da Fundação EDP Arte, e considera que “não podemos ficar indiferentes” perante o trabalho da artista.

Ao longo das salas da Central Tejo, no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), são apresentados trabalhos das últimas três décadas.

“A peça mais antiga é de 1994 e a mais recente é de 2023. O que acho surpreendente, sendo a exposição mais ampla, e maior que até hoje a Luísa Cunha teve, é a variedade de suportes que ela foi trabalhando”, explica a curadora ao programa Ensaio Geral, da Renascença.

À entrada para a exposição, o visitante depara-se com um grande mural cheio de pequenas fotografias. De fundo ouvem-se algumas das instalações sonoras criadas por Luísa Cunha, desde logo uma que se impõe, em que se ouve um tiro. Isabel Carlos chama a estes trabalhos “esculturas sonoras” e na mostra estão alguns dos primeiros trabalhos que a artista criou quando estudou na escola de artes ArCO.

Luísa Cunha “trabalha com o som, com a própria voz, com narrativas sonoras ou então com pequenas frases da vida cotidiana, muito coloquiais e que ela repete em ‘loop’”, explica Isabel Carlos. Aos 74 anos, a artista vê assim pela primeira vez o seu trabalho reunido, depois de ter ganho também, em 2022, o Prémio da Associação Internacional de Críticos de Arte para as artes visuais.