Problemas da habitação em Lisboa em espetáculo de homenagem a Mega Ferreira

“Este espetáculo-concerto é dedicado ao Mega [Ferreira]”, assume Carla Bolito, a encenadora de “Casanova em Lisboa”, que sobe ao palco do Centro Cultural de Belém (CCB) de 17 a 19 de março. A artista conta à Renascença que, mal leu o livro “Cartas de Casanova Lisboa 1757” de Mega Ferreira, “imediatamente” imaginou um espetáculo.

Bolito chegou a conversar com o antigo presidente do CCB sobre este projeto. Mega Ferreira, que morreu em dezembro de 2022, ficou “entusiasmado com a ideia de uma adaptação. “Ele achou que era uma loucura”, lembra a encenadora.

Sobre o romance epistolar que Mega Ferreira escreveu, Carla Bolito considera-o “um diamante” e assumiu-o transformá-lo em teatro como “uma missão”. Ao pensar na adaptação “a primeira ideia” que teve “foi relativamente à música”.

Em palco, Carla Bolito conta com a Orquestra Metropolitana de Lisboa, que será dirigida pelo maestro Marcos Magalhães. A dar corpo ao espetáculo estão os atores André Gomes e Marcello Urgeghe.

Mas há também uma componente lírica encarnada pela soprano Ana Quintans, que interpreta várias personagens femininas afetadas pelo terramoto de 1755. “Temos também momentos coreográficos criados pela Kimberly Ribeiro”, explica a encenadora.

"O quão difícil é ter uma casa em Lisboa"

“Casanova em Lisboa” é um título que em si tem um trocadilho. Carla Bolito não só quis pegar em Casanova, a personagem do livro de Mega Ferreira, como brincar com as palavras “casa nova”, para refletir sobre o problema da habitação na capital portuguesa.

É pensar a ideia do “quão difícil é ter uma casa em Lisboa”, explica a encenadora, que criou um slogan para o espetáculo que diz a rir é “quem quer casa nova em Lisboa vai ao CCB de 17 a 19 de março”.

No espetáculo, conta Carla Bolito à Renascença quis também fazer um paralelismo entre “a cidade em obras e a cidade destruída” pelo terramoto.

“Quis utilizar esses elementos de uma cidade em obras, que se está a reinventar. É esse retrato que nós ainda hoje vivemos em Lisboa. Vivemos recorrentemente numa Lisboa permanentemente em obras”.

Nesta reflexão que o espetáculo pretende levantar, Carla Bolito vai mais longe: “Não resolveram o problema da habitação”, afirma a encenadora.

“O problema da habitação continua, como sabemos. Vivemos essa crise tremenda devido à especulação”, diz Carla Bolito, que critica a “falta de estratégia política para a habitação”.

“As pessoas que vivem e trabalham em Lisboa estão cada vez mais a ser empurradas para fora da cidade.”

Esta coprodução CCB, Metropolitana vai estar, no Pequeno Auditório, sexta-feira às 21h00, sábado às 19h00 e domingo às 16h00.