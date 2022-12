Morreu António Mega Ferreira. "Um dos melhores da sua geração", lembra Marcelo

O escritor e ensaísta António Mega Ferreira morreu esta segunda-feira, aos 73 anos.

A notícia foi avançada em nota publicada na página da Presidência da República, em que Marcelo Rebelo de Sousa lembra o "amigo de sempre", que foi seu colega desde o Liceu Pedro Nunes até ao fim do curso na Faculdade de Direito de Lisboa.

"Jornalista da imprensa e da televisão, editor, ficcionista, ensaísta, cronista, poeta, tradutor, gestor cultural, António Mega Ferreira foi uma das figuras mais dinâmicas da cultura portuguesa do último meio século", refere a nota, que preta homenagem a "um dos melhores da sua e minha geração no campo da cultura".

Socialista assumido, liderou a candidatura de Lisboa à Expo 98, da qual foi comissário executivo, e foi gestor do CCB e da Orquestra Metropolitana de Lisboa, presidente da Parque Expo e do Oceanário de Lisboa, além de ter sido jornalista no Jornal Novo, no Expresso, em O Jornal e na RTP, onde chefiou a redação da Informação do segundo canal, tendo sido ainda chefe de redação do JL — Jornal de Letras, Artes e Ideias - e fundado as revistas Ler e Oceanos.