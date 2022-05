De agredido a anfitrião. Chris Rock pode apresentar os Óscares 2023

A televisão norte-americana ABC vê com bons olhos a repetição de Chris Rock como apresentador da cerimónia dos Oscares, no próximo ano, apesar da polémica com Will Smith.

O diretor de entretenimento do canal americano, Craig Erwich, assume o desejo de ter o humorista a apresentar a gala. "Foi um evento de sucesso. Obviamente com muita controvérsia, que ofuscou muitos momentos positivos da gala", confessa ao jornal norte-americano Deadline.

A bofetada que Will Smith deu a Chris Rock não afeta a motivação da ABC em contar com o apresentador da gala de 2022. Sobre esta gala, Erwich afirma: "Há sempre alguma coisa a aprender e vamos esforçar-nos para fazer melhor no próximo ano".