Will Smith banido da cerimónia dos Óscares nos próximos 10 anos

O ator Will Smith não tem permissão para comparecer em eventos organizados pela Academia de Artes Cinematográficas de Hollywood, incluindo a Gala dos Óscares, durante os próximos 10 anos.

Na carta da Academia a que a Fox News Digital teve acesso, "a 94º Gala deveria ser uma celebração de muitos indivíduos na nossa comunidade que fizeram um trabalho incrível no ano passado; no entanto, esses momentos foram ofuscados pelo comportamento inaceitável e prejudicial que vimos o Sr. Smith exibir no palco", dizia a carta a que a estação televisiva.

"Durante a nossa transmissão, não abordamos adequadamente a situação na sala. Por isso, sentimos muito. Esta foi uma oportunidade para darmos um exemplo aos nossos convidados, espectadores e à nossa família da Academia em todo o mundo, e ficamos aquém — impreparados para o inédito”, acrescenta a missiva.