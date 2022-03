Will Smith dá bofetada a Chris Rock nos Óscares. "A vida imita a arte e eu tornei-me um pai louco”

Foi a situação mais insólita da noite na 94.ª edição dos Óscares. Will Smith, que venceu o Óscar de Melhor Actor por “King Richard - Para Além do Jogo”, não gostou que Chris Rock tivesse brincado com a aparência da sua mulher, que tem o cabelo rapado por sofrer de alopecia, subiu ao palco e deu uma bofetada ao humorista.

"A vida imita a arte e eu tornei-me um pai louco, como o meu personagem", disse Will Smith, ao receber o Óscar de Melhor Ator, pelo desempenho em "King Richard", filme centrado na família das tenistas Venus e Serena Williams, e na determinação do seu pai em formar campeãs.

"Espero que a Academia volte a convidar-me", acrescentou Will Smith, minutos depois de ter reagido com violência a uma piada de Chris Rock, sobre a sua mulher, mas sem incluir o comediante no pedido de desculpas.