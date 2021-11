Centenário de Saramago é um pretexto para “agradecer à cultura”

A reedição do livro “Viagem a Portugal”, com fotografias originais de José Saramago e agora lançada pela Porto Editora, é uma das iniciativas que marcam as comemorações do centenário do Prémio Nobel da Literatura português, que arrancam a 16 de novembro.

Ao longo de um ano serão organizadas diversas iniciativas para celebrar a escrita do autor de “Memorial do Convento”, entre elas a que vai mobilizar alunos de 100 escolas do ensino básico nacional, que irão ler no dia 16, ao mesmo tempo e à mesma hora, “A Maior Flor do Mundo” – o livro que Saramago escreveu para crianças.

Em entrevista ao programa Ensaio Geral da Renascença, Pilar del Rio, presidente da Fundação Saramago, refere que com estas comemorações pretendem que “José Saramago seja um motor de uma explosão cultural”.