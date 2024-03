Papa cancela presença na Via Sacra para "preservar a saúde"

Antes de cancelar a presença na Via Sacra, o Sumo Pontífice tinha presidido esta sexta-feira à Paixão do Senhor, na Capela Papal, na Basílica de S. Pedro.

"Para preservar a sua saúde em vista da vigília de amanhã [sábado] e da Santa Missa do Domingo de Páscoa, o Santo Padre Francisco seguirá esta noite a Via Sacra no Coliseu a partir da Casa Santa Marta", informa a Santa Sé.

O Sumo Pontífice, de 87 anos, deveria presidir à Via Sacra, mas acabou por acompanhar a cerimónia a partir da sua residência, como aconteceu no ano passado.

O Papa Francisco cancelou presença na Via Sacra de Sexta-Feira Santa, no Coliseu de Roma, para "preservar a saúde", anunciou o Vaticano, em comunicado.

Francisco escreveu, pela primeira vez em 11 anos de pontificado, as meditações da Via Sacra de Sexta-feira Santa.

A violência contra as mulheres e a guerra foram temas dos textos das meditações e orações, intituladas "Em oração com Jesus na Via Sacra".

“Ajudai-nos a reconhecer a grandeza das mulheres, daquelas que foram fiéis e estiveram perto de Vós na Páscoa, mas também daquelas que ainda hoje são descartadas, sofrendo ultrajes e violências”, escreveu o Papa.



No conjunto destas 14 meditações, não faltam propostas de oração: “Venho até Vós, Senhor, com a minha história, com as minhas canseiras, com as minhas limitações e fragilidades, com os meus temores…” Ou então: “ajudai-me a baixar as defesas e deixar-me amar por Vós, precisamente no ponto onde tenho mais vergonha de mim mesmo. Curai-me de toda a presunção de auto-suficiência, de pensar que consigo sem Vós e sem os outros, da mania do perfeccionismo, curai-me, Jesus! “.