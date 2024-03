Reveja a Via Sacra de Sexta-Feira Santa no Coliseu de Roma

A Via Sacra de Sexta-Feira Santa deste ano realiza-se em Roma, pelas 20h15 (hora de Lisboa), com meditações escritas pelo Papa Francisco.

O Sumo Pontífice cancelou presença na Via Sacra para "preservar saúde", anunciou o Vaticano, em comunicado. "Para preservar a sua saúde em vista da vigília de amanhã [sábado] e da Santa Missa do Domingo de Páscoa, o Santo Padre Francisco seguirá esta noite a Via Sacra no Coliseu a partir da Casa Santa Marta", informa a Santa Sé.

O Coliseu de Roma é o cenário da tradicional Via Sacra, que recria o caminho de Jesus Cristo até à cruz.

O Vaticano anunciou que as meditações para a Via Sacra da Sexta-Feira Santa deste ano foram escritas pelo Papa.

"Em oração com Jesus no caminho da Cruz” é o tema que Francisco escolheu para as reflexões que acompanham as 14 estações dos passos de Jesus até à sua crucifixão e morte na cruz.



Nas reflexões que escreveu para as 14 estações da Via Sacra desta Sexta-feira Santa, o Papa propõe um caminho de diálogo com Jesus. Perante as incompreensões, incoerências e tantas cruzes pesadas que encontramos na vida; face aos medos, sofrimentos injustiças e angústias que nos afetam, Francisco fixa os olhos em Cristo e pede ajuda.



A Via Sacra foi antecedida pela Paixão do Senhor, na Capela Papal, Basílica de S. Pedro, no Vaticano.

Veja as celebrações: