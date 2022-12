Conferência Episcopal e Bento XVI. “Fica para sempre na história da Igreja”

Leia também:

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) destaca vários pontos relevantes do pontificado de Bento XVI, Papa emérito, que morreu este sábado aos 95 anos.

Segundo a CEP, “Bento XVI fica para sempre na história da Igreja pela receção e aplicação das orientações do Concílio Vaticano II, consolidando, no seguimento de São Paulo VI e São João Paulo II, aspetos fundamentais do percurso da vida da Igreja com a sua solidez teológica aliada à dimensão pastoral evangelizadora”

Outra nota, o “vasto e profundo magistério apostólico, nomeadamente a primeira encíclica “Deus Caritas Est” a pautar todo o seu pontificado”, o “diálogo entre razão e fé, fomentando o constante diálogo com a cultura; pelo despertar para a purificação e reforma da Igreja em coerência com os princípios eclesiais”.

Como afirmou D. José Ornelas, “Bento XVI é um homem que, na sua biografia, conta com uma posição fundamental, sobretudo nos campos da racionalidade, da relação entre razão e fé. É um Papa que me habituei a ler como indicador da teologia do Vaticano II, na sua seriedade e fundamentação, no horizonte da fé para o homem moderno”.

A Conferência Episcopal Portuguesa acrescenta “a coragem” de Bento XVI “de ter pedido a resignação quando já não sentia condições para continuar o exercício do seu ministério fica como legado e lição para a história da Igreja na compreensão coerente do ministério petrino”.

Morreu sua santidade o Papa Emérito Bento XVI este sábado, 31 de dezembro, às 9h34, anunciou o Vaticano. Tinha 95 anos. Foi o primeiro pontífice católico a completar essa idade.

“Com pesar informo que o Papa Emérito Bento XVI faleceu hoje às 9h34, no Mosteiro Mater Ecclesiae, no Vaticano. Assim que possível, serão enviadas novas informações”, refere o comunicado do diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni.

O corpo do Papa Emérito estará na Basílica de São Pedro para a saudação dos fiéis a partir da segunda-feira, 2 de janeiro, avança o Vatican News.