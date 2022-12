Como "um relâmpago num céu sereno". A histórica resignação de Bento XVI

Não foi o primeiro a fazê-lo, mas mesmo assim apanhou o mundo de surpresa e chocou tudo e todos quando anunciou a sua resignação. No dia 28 de fevereiro de 2013, cerca de duas semanas depois do anúncio, chegava ao fim o pontificado do Papa Bento XVI.

A cena invulgar repetiu-se algumas vezes, mas muitos outros terão sido os encontros privados entre os dois papas. Para a história fica o episódio em que o Papa Francisco, tendo desaparecido inesperadamente do refeitório da Casa de Santa Marta, durante o pequeno-almoço, foi encontrado a caminho da residência de Bento XVI com um saco cheio de croissants para dar ao seu antecessor: “Acabadinhos de fazer, como ele gosta”.

Bento XVI foi o sexto ou sétimo Papa a resignar – havendo dúvidas em relação aos factos históricos que rodearam o fim do pontificado de Clemente I, no primeiro século. Mas o único caso comparável ao seu é o de Celestino V, que resignou por vontade própria e não por qualquer fator externo. Quando o Papa visitou as relíquias de Celestino V no dia 4 de julho de 2010, deixou no túmulo o seu pálio , símbolo da sua autoridade.

Apesar de ser frequentemente caracterizado por oposição a Bento XVI, o Papa Francisco nunca contribuiu com qualquer palavra para essa ideia, fazendo sempre questão de elogiar o Papa emérito e citando-o profusamente nos seus documentos, na tentativa de mostrar mais claramente a continuidade de pensamento entre ambos.

Ainda assim, houve dois momentos de crispação. Em abril de 2019, no auge de mais uma polémica sobre os abusos sexuais, escreveu uma carta sobre as razões por detrás dos abusos, culpando essencialmente a cultura predominante e a revolução sexual, com as suas raizes nos anos 1960. Na altura foi interpretado por alguns como uma forma de contrariar o Papa Francisco, que tem posto a culpa numa cultura eclesial de excessivo clericalismo. Bento XVI nunca alimentou essa tese e não há razão para não terem ambos razão.

Potencialmente mais grave foi a publicação, em janeiro de 2020, de um livro do cardeal Robert Sarah a defender a manutenção do celibato obrigatório na Igreja de rito latino, numa altura em que Francisco se preparava para se pronunciar sobre o assunto para a região da Amazónia. O livro começou por ser atribuído a Sarah e a Bento XVI, mas mais tarde o secretário pessoal do Papa emérito afirmou que este nunca aceitou que o seu nome aparecesse como coautor do livro, embora reconhecesse que tinha contribuído para o livro com um texto por si escrito.