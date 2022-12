Bento XVI. As reações à morte de um Papa que fica "na história da Igreja"

"Homenageio a sua memória, destacando a estatura intelectual e o gesto fundacional da resignação", escreve, no Twitter.

"O seu trabalho e dedicação permanecerão um referencial para os fiéis em todo o mundo", escreveu, ainda, no Twitter.

António Costa, na altura autarca da Câmara Municipal da capital portuguesa, lembrou "a bela celebração a que presidiu no renovado Terreiro do Paço".

O primeiro-ministro exprimiu votos de pesar "a toda a comunidade católica" pela morte do Papa Emérito Bento XVI, aos 95 anos, e recordou "a honra de o ter acolhido em Lisboa", na visita de 2010 a Portugal.

Começam a ser partilhadas as primeiras reações à morte do Papa Emérito Bento XVI, anunciada este sábado, depois de 95 anos de vida.

"O mundo perdeu uma das figuras formativas da Igreja Católica. Os meus pensamentos estão com o Papa Francisco", diz o líder alemão, no Twitter.

Carlos Cabecinhas sublinhou o "grande amor à Igreja" que Bento XVI, que morreu aos 95 anos, revelou aquando da sua renúncia, e lembrou que foi Joseph Ratzinger, então Prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, que fez o comentário teológico à terceira parte do chamado segredo de Fátima.

O reitor do Santuário de Fátima, Carlos Cabecinhas, lembrou, em comunicado, a "relação muito especial" de Bento XVI com Fátima, onde esteve por duas vezes, em 1996, ainda cardeal, e em 2010, já como pontífice.

"As suas polémicas têm de ser relidas à luz do que aconteceu posteriormente. Temos de reconhecer que é um dos grandes intelectuais da Igreja e da sociedade civil".

Já o bispo do Funchal, D. Nuno Braz, também ouvido pela Renascença , diz que o Papa Emérito "é uma figura gigante da Fé que não se pode esquecer depois de se conhecer pessoalmente".

Já o bispo auxiliar de Lisboa D. Américo Aguiar realça, à Renascença , que Bento XVI era "alguém profundamento humilde". "Quando leio os documentos do Papa Bento XVI tenho de reler várias vezes para chegar à profundidade dos seus pensamentos", diz.

O cardeal Vincent Nichols, chefe da Igreja Católica de Inglaterra e País de Gales refere que Bento XVI "foi um dos grandes teólogos do século XX".

"Recordo-me, com particular carinho, da visita impressionante do Papa a estas terras [Reino Unido], em 2010. Vimos a sua cortesia, gentileza, perspicácia e abertura para receber todos os que conhecia", realça, num comunicado.

O primeiro-ministro do Reino Unido também já reagiu, também recordando "o momento histórico" da visita papal ao Reino Unido.

"Os meus sentimentos estão com o povo católico no Reino Unido e em todo o mundo", lê-se no Twitter de Rishi Sunak