“Os túmulos das vítimas de guerra clamam por paz”, diz Papa

O Papa Francisco diz que “os túmulos das vítimas de guerra clamam por paz”.

Francisco presidiu esta terça-feira à missa no Cemitério Militar Francês, em Roma, para assinalar a comemoração litúrgica dos fiéis defuntos.

O Papa pediu respeito pelos soldados mortos em combate e deixou uma pergunta. “Lutamos o suficiente para que não haja guerra, para que não haja economias nacionais alimentadas pela indústria do armamento?”

Francisco pediu que todos ouçam os apelos deixados pelas vítimas da violência e da guerra. “Morreram porque foram chamados a defender a pátria, defender valores, ideais, e tantas vezes a defender situações políticas tristes e lamentáveis. São vítimas, vítimas da guerra, que devora os filhos da pátria”.

Dia 2 de novembro é o Dia dos Fiéis Defuntos, no calendário católico, e é assinalado em várias partes do mundo com visitas aos cemitérios.