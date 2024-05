Eleições na Madeira. PSD lidera com 36,9% com 90% dos votos contados

VEJA TAMBÉM:

As urnas das eleições antecipadas na Madeira encerraram este domingo, pelas 19h00, e começou a contagem dos votos.

Com 90% dos votos contados, o PSD lidera com 36,98% e já elegeu 10 deputados, indica o site da Secretaria-geral do Ministério da Administração Interna.

O PS está no segundo lugar, com 20,88% (seis mandato), seguido do Juntos pelo Povo (JPP), com 17,51% (cinco deputados).

Em quarto lugar aparece o Chega com 8,9% (dois deputados), em quinto o CDS com 4,07% (um deputado) e em sexto a Iniciativa Liberal com 2,33%.

Seguem-se o PAN com 1,7%, a CDU com 1,37% e o Bloco de Esquerda com 1,25%.

Uma projeção RTP-Católica dá a vitória ao PSD, sem maioria absoluta dá a vitória ao PSD, sem maioria absoluta. O partido liderado por Miguel Albuquerque ganha com um resultado entre 33% e 38%, o equivalente entre 16 a 21 deputados. Para ter maioria absoluta na Madeira são necessários 24 mandatos.